شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار منجم يودي بحياة 14 شخصا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

لقي 14 شخصا من عمال المناجم حتفهم، ولا يزال شخصان عالقين، بعد حادث وقع في منجم للفحم في إقليم قويتشو، بجنوب غربي الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) اليوم الثلاثاء.

وكان 23 شخصا في منجم قوانجدونج للفحم بمقاطعة أنلونج عندما وقع انفجار غاز في الساعات الأولى من صباح اليوم. وتم انتشال سبعة عمال دون أن يلحق بهم ضرر.