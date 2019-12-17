شكرا لقرائتكم خبر عن المركبات المعيبة تقتل 11 شخصًا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
لقي 11 شخصا حتفهم، اليوم الثلاثاء، جراء حادثي سير منفصلين في الفلبين، حسبما أفادت الشرطة ومسؤولين محليين.
وذكرت الشرطة أن تسعة من الضحايا لاقوا حتفهم عندما اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب صغيرة على طريق سريع في بلدة كاردونا الواقعة بإقليم ريزال شرقي مانيلا.
ويبدو أن مكابح الشاحنة تعطلت واصطدمت بالحافلة التي كانت تسير في اتجاه معاكس. وأصيب خمسة أشخاص آخرين في ذلك الحادث.
وفي حادث منفصل بإقليم كافيتي، جنوبي مانيلا، قتل شخصان عندما اصطدمت شاحنة كبيرة محملة بالرمل بعدد من المركبات.
وكشف تحقيق أولي أن مكابح الشاحنة تعطلت واصطدمت بسيارات كانت متوقفة في الطريق، مما أسفر أيضا عن إصابة 15 شخصا.
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