الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن صحفي ليبي اختطفته مليشيات السراج

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج فورا عن الصحفي والناشط الحقوقي رضا الهادي فحيل، الذي اختطفته إحدى المليشيات التابعة لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج قبل 48 ساعة.

واعتقلت مجموعة مسلحة في طرابلس، مساء السبت، الصحفي "فحيل" رئيس المنظمة المستقلة للإعلاميين الليبيين، والناشط في مجالات الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، عقب وصوله مطار معيتيقة الدولي.

وقالت البعثة الأممية إن احتجاز فحيل قد يكون على خلفية عمله كصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان.

وأكدت أن احتجاز الصحفي الليبي يعدّ خرقاً لالتزامات طرابلس بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحق في الحرية وأمن الأشخاص وحرية الرأي والتعبير.





وأوضحت أنها تتابع القضية مع حكومة السراج في طرابلس، مشددة على ضرورة إطلاق سراح "فحيل" أو إحالته إلى سلطة قضائية مختصة على الفور.

كما دعت إلى حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا لتمكينهم من أداء عملهم بحرية.

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بدورها، أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الإثنين، واقعة اختفاء "فحيل" والذي انقطع الاتصال به فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا حكومة الوفاق في طرابلس المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته.

وحثت وزارة داخلية السراج والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بطرابلس على سرعة التحرك لكشف مصير الصحفي رضا فحيل وضمان إطلاق سراحه وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

واعترف وزير الداخلية في حكومة السراج "فتحي باشاغا" بأن الصحفي فحيل تم اختطافه من قبل مليشيا تابعة للسراج يطلق عليها "جهاز المخابرات الليبية" التابع لمليشيا كتيبة النواصي.

وناشد نشطاء وصحفيون وحقوقيون الجهات المختصة بالعاصمة طرابلس بكشف مكان احتجاز "فحيل"، وإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط.

وانقطع الاتصال برضا فحيل، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد خطاب الكراهية، والحائز جوائز عدة في مجال الصحافة الاستقصائية فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي، السبت، قادمًا من تونس.





والأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أدانت هيئات ومنظمات ليبية تعذيب العناصر الإرهابية المسلحة التابعة لحكومة السراج طيارا بالجيش الليبي، سقطت طائرته في مدينة الزاوية، غرب طرابلس.



واستنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تعامل المليشيات الإرهابية السيئ مع اللواء طيار عامر الجقم، الذي وقع أسيرا لديها عقب سقوط طائرته المقاتلة في الزاوية خلال تنفيذ مهام عسكرية.