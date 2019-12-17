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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة "مها الفريح" إحدى أشهر الناشطات على إنستجرام في حادث بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
توفيت الناشطة السعودية على شبكات التواصل الاجتماعي، مها الفريح، إثر حادث مروري، بينما كانت في طريقها لتدريس القرآن لطالباتها.
وتمت الصلاة على مها الفريح بعد عشاء أمس، في جامع الملك فهد بمحافظة عيون الجواء بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الكترونية في المملكة.
وتعد مها الفريح، إحدى الناشطات المشهورات على تطبيق الصور الاشهر إنستجرام وانتشر مقطع فيديو لها قبل وفاتها بساعات، تداوله ناشطون بعنوان « آخر سنابات مها الفريح... ادعوا لها بالرحمة.
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