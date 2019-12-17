مراسلون بلا حدود: 49 صحافيا قتلوا عام 2019

أعلنت منظمة "​مراسلون بلا حدود​" أن "49 صحافيا قتلوا على مستوى العالم عام 2019، في أدنى حصيلة للقتلى من الصحافيين في 16 عاما"، مشيرة الى أن "غالبية هؤلاء الصحافيين الذين يعتبر عددهم منخفضا بشكل تاريخي، قضوا في تغطية نزاعات في ​اليمن​ و​سوريا​ و​أفغانستان​".

وحذرت المنظمة في تقرير من أن "​الصحافة​ لا تزال مهنة خطيرة"، مبينة أن "نحو 80 صحافيا قتلوا كل عام خلال العقدين الماضيين".