روحاني غادر إلى ماليزيا للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019 الدولية

غادر الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ العاصمة ​طهران​ متّجهًا إلى مالیزيا، للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019 الدولية.

يُشار إلى أنّ القمة ​الإسلام​ية الّتي تنعقد اعتبارًا من 18 حتّى 21 كانون الأول، تحت عنوان "دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية"، وتبحث وفق منظّميها بـ"أفضل الحلول الفعّالة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع للمشكلات الّتي تواجهها الأمة الإسلامية، في إطار فهم معاصر وشامل لتحقيق أعلى قيم الإسلام وسيادة الأمة".

وأوضح المنظّمون، أنّ "القمة تعسى إلى تحقيق أهداف عدّة، أبرزها: استعادة أمجاد الحضارة الإسلامية، التباحث للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ لمشاكل ​العالم الإسلامي​، المساهمة في تحسين العلاقات بين المسلمين وبين الدول الإسلامية فيما بينها، وتشكيل شبكة تواصل فعّالة بين القادة والعلماء والمفكّرين في العالم الإسلامي".

ويُشارك في القمة 450 من أبرز الزعماء والشخصیّات السیاسیّة والمفکّرین من 52 بلدًا، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء المالیزي مهاتير محمد بوصفه رئيس القمة.