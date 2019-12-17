بدأت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية السوري بتدريبات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح مركز القاعدة البحرية الروسية "طرطوس"، أنّ "اختيار ميناء طرطوس ميدانًا للتدريبات لم يتمّ بالصدفة، إذ تُقدّم السفن الحربية الروسية قبالة سواحل سوريا مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب الدولي"، لافتةً إلى أنّ "الصواريخ الروسيّة المجنّحة من طراز "كاليبر" دمّرت أهداف الإرهابيّين في سوريا أكثر من مرّة".
وذكرت أنّه "ستُشارك في المناورات السفن السطحيّة الروسيّة والطائرات من قاعدة "حميميم" الجويّة وقوارب الصواريخ وكاسحات الألغام التابعة لقوات البحرية السورية".
كما أفاد قائد التدريبات اللواء بحري ألكسندر يولداشيف، بأنّ "المناورات تُقام على خلفيّة عملياتيّة واحدة، يتمّ خلالها حلّ العديد من المشاهد التكتيكيّة"، مشيرًا إلى أنّ "المجموعات التكتيكيّة للسفن التابعة للبحريّة الروسيّة والبحريّة السوريّة في البحر تقوم بإطلاق نيران المدفعيّة، وإجراء مناورات مشتركة".
كانت هذه تفاصيل خبر بدء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وسوريا في البحر الأبيض المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.