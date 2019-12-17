بدء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وسوريا في البحر الأبيض المتوسط

بدأت القوات ​البحرية الروسية​ وسلاح البحرية السوري بتدريبات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح مركز القاعدة البحرية الروسية "​طرطوس​"، أنّ "اختيار ​ميناء طرطوس​ ميدانًا للتدريبات لم يتمّ بالصدفة، إذ تُقدّم السفن الحربية الروسية قبالة سواحل ​سوريا​ مساهمة كبيرة في ​مكافحة الإرهاب​ الدولي"، لافتةً إلى أنّ "​الصواريخ​ الروسيّة المجنّحة من طراز "كاليبر" دمّرت أهداف الإرهابيّين في سوريا أكثر من مرّة".

وذكرت أنّه "ستُشارك في ال​مناورات​ السفن السطحيّة الروسيّة والطائرات من قاعدة "حميميم" الجويّة وقوارب الصواريخ وكاسحات ​الألغام​ التابعة لقوات البحرية السورية".

كما أفاد قائد التدريبات اللواء بحري ألكسندر يولداشيف، بأنّ "المناورات تُقام على خلفيّة عملياتيّة واحدة، يتمّ خلالها حلّ العديد من المشاهد التكتيكيّة"، مشيرًا إلى أنّ "المجموعات التكتيكيّة للسفن التابعة للبحريّة الروسيّة والبحريّة السوريّة في البحر تقوم بإطلاق نيران المدفعيّة، وإجراء مناورات مشتركة".