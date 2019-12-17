زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس "ريختر" ضرب سواحل إندونيسيا الغربية

أعلن المرصد الإندونيسي للزلازل، أنّ "زلزالًا بقوّة 5.5 درجات على مقياس "ريختر"، ضرب الساحل الغربية لإندونيسيا"، مستبعدًا "وقوع تسونامي مبدئيًّا".
وحدّد المرصد، مركز الزلزال بـ"داخل البحر على بعد 51 كيلومترًا غرب موكوموكو".
وتُعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطًا بالزلازل على الأرض، وتشكّل جزءًا من ما يُسمّى بحلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطًا، الّتي يتحرّك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.
يُذكر أنّ في عام 2004، وقبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، حصل الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة، الّذي نَجم عنه تسونامي أدّى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدًا مُطلًّا على المحيط الهندي.
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