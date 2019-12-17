زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس "ريختر" ضرب سواحل إندونيسيا الغربية

أعلن المرصد الإندونيسي للزلازل، أنّ "​زلزال​ًا بقوّة 5.5 درجات على مقياس "ريختر"، ضرب الساحل الغربية ل​إندونيسيا​"، مستبعدًا "وقوع ​تسونامي​ مبدئيًّا".

وحدّد المرصد، مركز الزلزال بـ"داخل البحر على بعد 51 كيلومترًا غرب موكوموكو".

وتُعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطًا بالزلازل على الأرض، وتشكّل جزءًا من ما يُسمّى بحلقة النار في ​المحيط الهادئ​، حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطًا، الّتي يتحرّك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

يُذكر أنّ في عام 2004، وقبالة الساحل الغربي لجزيرة ​سومطرة​ الإندونيسية، حصل الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة، الّذي نَجم عنه تسونامي أدّى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدًا مُطلًّا على ​المحيط الهندي​.