فرق خفر السواحل المغربية أنقذت 70 مهاجرا وانتشلت 7 جثث بالبحر المتوسط

انتشلت سفينة تابعة ل​خفر السواحل​ ​المغرب​ية قبالة سواحل المغرب في ​البحر المتوسط​، جثث سبعة مهاجرين غير نظاميين وأنقذت 70 مهاجرًا آخر يتحدّرون جميعًا من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بعدما واجه قاربهم صعوبات.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصدر عسكري، إشارته إلى أنّ "الأشخاص الّذين تمّ إنقاذهم، ومن ضمنهم عشر نساء ورضيع، كانوا في حالة صحيّة متدهورة، وتلقّوا العلاجات الأوليّة الضروريّة على متن سفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتمّ نقلهم سالمين إلى ميناء الناظور".

وأوضح أنّ "الجثث السبع تعود لمهاجرين كانوا جزءًا من هذه المجموعة من ​المهاجرين​ المنحدرين من ​إفريقيا​ جنوب الصحراء".