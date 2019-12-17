الدفاع المدني: معالجة 43 مواطنا ونقل 23 جريحا للمستشفيات

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أنه "بعد عودة الهدوء إلى ​وسط بيروت​، عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على معالجة وتضميد إصابات 43 مواطناً ونقل 23 جريحاً إلى ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة. كما تمكن العناصر على متن دراجة الإسعاف moto ambulance على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لعدد من المصابين.

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