مصادر القوات للجمهورية: لا شيء يعلو على حكومة الاختصاصيين المستقلين

أوضحت مصادر "حزب القوات ال​لبنان​ية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "ما أَملى عليها قرارها بعدم تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، هو تعلّقها والتزامها بحكومة اختصاصيّين مستقلّين، باعتبارها الصيغة الوحيدة القادرة على إخراج لبنان من أزمته الماليّة والاقتصاديّة".

وأكّدت أنّ "بالنسبة إلى "القوات"، لا شيء يعلو على حكومة الاختصاصيّين المستقلّين. ومن هذا المنطلق، قَرّرت أن تمنح ثقتها للتأليف بدل أن تمنح ثقتها للتكليف، وهي بذلك لم توجّه رسالة سلبيّة ضدّ الحريري، بل إشارة ايجابيّة". وركّزت على أنّ "القوات" مع الحريري إذا نجح في تشكيل حكومة اختصاصيّين مستقلّين، أي انّها سمنح ثقتها له، ولكن في حال لم ينجح ذلك، فهي لا تريد أن تسقط من يدها ورقة مهمّة هي ورقة الاختصاصيّين المستقلّين في حال كلّفت الحريري، ونتيجة الصعوبات الداخليّة والضغوطات الداخليّة، انتقلنا إلى حكومة "تكنو-سياسية"، فتكون "القوات" قد خسرت ورقة ضغط وخسرت حكومة الاختصاصيين المستقلّين، وساهمت في ضرب الشارع الّذي يريد حكومة من هذا النوع".

ولفتت المصادر إلى أنّ "القوات" لو كانت متأكّدة من أنّ مسار التكليف سيوصِل إلى تأليف انطلاقًا من رؤيتها، لكانت بالتأكيد ذهبت في هذا الاتجاه، ولكنّها تخشى انطلاقًا من تجارب سابقة بأنّ مسار التكليف يختلف عن مسار التأليف لجهة أن يتمّ التنازل عن بعض العناوين والثوابت والمنطلقات. وبالتالي، نفتقد الهدف الأساس بالوصول إلى حكومة اختصاصيّين مستقلّين".

وأشارت إلى أنّ "في موازاة كلّ ذلك، لا يجب إهمال وجود رأي عام أَكان في داخل "القوات" أو على المستوى اللبناني، يريد حكومة اختصاصيّين مستقلّين"، مبيّنةً أنّ "القوات" لا تريد ان تكون في موقع المساهم في ضرب الديناميّة الشعبيّة الّتي تشكّل مصلحة عليا للبنان، من أجل الوصول إلى دولة قانون قادرة على فرض مساءلة ومحاسبة و​مكافحة الفساد​".