أوساط بيت الوسط للجمهورية: الحريري ما زال يدعو لوقف تقاذف كرة النار بين أيدي المسؤولين

أكّدت أوساط "​بيت الوسط​" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الساعات الـ72 المقبلة حاسمة، وسيكون لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ خلالها موقف ممّا جرى في ضوء سلسلة من الاتصالات الّتي تَقرّر القيام بها في المرحلة المقبلة".

وشدّدت على أنّ "الحريري دعا وما زال يدعو إلى وقف تقاذف كرة النار بين أيدي المسؤولين اللبنانيين. ف​الوضع الاقتصادي​ والنقدي ومعه الوضع السياسي لم يعد يحتمل بعدما تجاوز كلّ الخطوط الحمر، ولا بدّ من اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حدّ لِما هو متوقّع من مصاعب ومطبّات تشكّل خطرًا جديًّا، وليس من الحكمة الاستمرار بإخفائه".