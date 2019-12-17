مصادر الجمهورية: عون يسعى لحشر الجميع بزاوية الوقت لتليين المواقف المتصلبة حيال الحكومة

لفت مطّلعون على الأجواء الرئاسية، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لم يكن في وارد تأجيل ​الاستشارات النيابية​ من الأساس، إلّا أنّه نزل عند الرغبة في التأجيل، ذلك أنّ استشارات الأمس لَو بقيت في موعدها، لكانت أحدثت إرباكًا من نتائجه الفورية تعطيل الاستشارات، خصوصًا أنّ مقاطعة كتلة "​تيار المستقبل​" للاستشارات كانت واردة جدًّا تبعًا لموقف "​حزب القوات اللبنانية​" الّذي فاجأها، ومن شأن هذا التعطيل أن يُرخي على الواقع السياسي العام، والحكومي بشكل خاص، تعقيدات يصعب احتواؤها".

وأوضحوا أنّ "الرئيس عون لم يحبّذ التأجيل لأسبوع، بل أصرّ على التأجيل لثلاثة أيام كافية في رأيه لحسم المواقف، ويوم الخميس المقبل هو الموعد النهائي للاستشارات، وليكلّف من يكلّف في نهايتها". ورأوا أنّ "الرئيس عون، بهذا التأجيل القصير الأمد، يسعى إلى حشر الجميع في زاوية الوقت، وفي مقدّمهم رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، بما يؤدّي بهم إلى تليين المواقف المتصلّبة حيال ​الحكومة​ الجديدة لناحية شكلها ومضمونها".