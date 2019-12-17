جمالي: طرابلس العيش المشترك لا يمثلها مفتن كسامر الصيداوي

اعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "​طرابلس​ العيش المشترك لا يمثلها مفتن كسامر الصيداوي فنحن براء منه ومن كل من يعمل على إحداث فتنة بيننا كلبنانيين عن قصد او عن غير قصد".

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