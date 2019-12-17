مراسلون بلا حدود: 49 صحافيا قتلوا عام 2019









اسماء السيد - باريس: قتل 49 صحافيا على مستوى العالم عام 2019، على ما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود الثلاثاء، في أدنى حصيلة للقتلى من الصحافيين في 16 عاما.

وقالت المنظمة ومقرها باريس إن غالبية هؤلاء الصحافيين الذين يعتبر عددهم "منخفضا بشكل تاريخي"، قضوا في تغطية نزاعات في اليمن وسوريا وأفغانستان، محذرة من أن "الصحافة لا تزال مهنة خطيرة".

وأضافت أن نحو 80 صحافيا قتلوا كل عام خلال العقدين الماضيين.