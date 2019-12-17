شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المبادرات الرئاسية لتطوير القطاع التكنولوجى وتشجيع الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، اهتماما بالغاً بمتابعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قطاع الاتصالات والتى من شأنها تطوير القطاع وتشجيع الابتكار والمبتكرين.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المبادرات الرئاسية التى وضعتها اللجنة على أولوياتها:

- مبادرة مصر المستقبل والهادفة إلى تصميم وصناعة الإليكترونيات وتشجيع قطاعى شركات النظم الإلكترونية، وخدمات صناعة الإلكترونيات كثيفة العمالة، ذلك لزيادة العائد الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

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- مبادرة دمج وتمكين متحدى الإعاقة التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتضمن للمعاقين حقولهم علي حقوقهم التي كفلها الدستور وتشمل عدة برامج منها "برنامج الإتاحة التكنولوجية لمدارس الطلاب ذوي الإعاقة، برنامج تدريب 20 ألف معلم من معلمي التربية الخاصة والدمج على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم، برنامج العلاج عن بعد للأشخاص ذوي الاعاقة، المساهمة في زيادة قدرة الأشخاص ذوي الاعاقة على الدخول إلى سوق العمل والحصول علي وظيفة مناسبة، إتاحة الوسائل التكنولوجية داخل الجهات الحكومية وتشمل 300 منشأة حكومية لتمكين ذوي الإعاقة من التعامل مع الموظفين، تحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير تطبيقات تثنية باللغة العربية لمساعدة ذوي الإعاقة".

- مبادرة مشروع بنك المعرفة المصري، الذي يعد أول وأكبر مكتبة رقمية معرفية علي مستوي العالم، مما سينعكس أثره فى بناء مجتمع معرفى يقوم على 3 عناصر ( التعليم، التفكير، الابتكار).