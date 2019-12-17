شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تناقش اقتراح بقانون لضم العاملين بالصناديق الخاصة للجهاز الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية، ولقطاع التشريع بوزارة العدل، للرد على ما ورد بمشروع القانون بشأن ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للجهاز الإدارى للدولة والموازنة العامة.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فتحت ملف العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وعمال التشجير، وتناقش مشروعات قوانين لتعديل قانون الخدمة المدنية لضمهم للموازنة العامة للدولة، وطلبت فى اجتماعها الأخير حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحسم هذا الموضوع.