ورقي وإلكتروني.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2020.

وينشر "الخليج 365" معلومات عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، في التقرير التالي:

أولى ثانوي

- إجراء الامتحان ورقيًا.

- سيتم عقد الامتحان في الساعة 1 ظهر.

- تبدأ الامتحانات يوم 11 يناير وتنتهي يوم 23.

- نظام الأسئلة سيكون الاختيار من متعدد، عدا امتحان مدارس اللغات تضاف إليه قطعة مقال قصير.

- تصحيح الامتحانات في الإدارة التعليمية.

- تجمع الدرجات في المديريات وترسل إلى الوزارة.

- نتيجة الفصل الدراسي الأول تضاف على مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني.

- مسموح بدخول الكتب المدرسي أثناء الامتحان.

Advertisements

- الإدارة هي التي تضع الامتحانات.

- تأمين الامتحانات مسئولية الإدارة.

الثاني الثانوي:

- إجراء الامتحان إلكترونيًا.

- الامتحان يعقد في الساعة 10 صباحًا.

- تبدأ الامتحانات يوم 11 يناير وتنتهي يوم 23.

- نظام الأسئلة سيكون الاختيار من متعدد، عدا امتحان مدارس اللغات تضاف إليه قطعة مقال قصير.

- تصحيح الامتحانات إلكترونيًا.

- تجمع الدرجات في المديريات وترسل إلى الوزارة.

- نتيجة الفصل الدراسي الأول تضاف على مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني.

- مسموح بدخول الكتب المدرسي أثناء الامتحان.