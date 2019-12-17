ورقي وإلكتروني.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2020.
وينشر "الخليج 365" معلومات عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، في التقرير التالي:
أولى ثانوي
- إجراء الامتحان ورقيًا.
- سيتم عقد الامتحان في الساعة 1 ظهر.
- تبدأ الامتحانات يوم 11 يناير وتنتهي يوم 23.
- نظام الأسئلة سيكون الاختيار من متعدد، عدا امتحان مدارس اللغات تضاف إليه قطعة مقال قصير.
- تصحيح الامتحانات في الإدارة التعليمية.
- تجمع الدرجات في المديريات وترسل إلى الوزارة.
- نتيجة الفصل الدراسي الأول تضاف على مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني.
- مسموح بدخول الكتب المدرسي أثناء الامتحان.
- الإدارة هي التي تضع الامتحانات.
- تأمين الامتحانات مسئولية الإدارة.
الثاني الثانوي:
- إجراء الامتحان إلكترونيًا.
- الامتحان يعقد في الساعة 10 صباحًا.
- تبدأ الامتحانات يوم 11 يناير وتنتهي يوم 23.
- نظام الأسئلة سيكون الاختيار من متعدد، عدا امتحان مدارس اللغات تضاف إليه قطعة مقال قصير.
- تصحيح الامتحانات إلكترونيًا.
- تجمع الدرجات في المديريات وترسل إلى الوزارة.
- نتيجة الفصل الدراسي الأول تضاف على مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني.
- مسموح بدخول الكتب المدرسي أثناء الامتحان.
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