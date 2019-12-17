حدث ليلاً| رسائل السيسي من منتدى الشباب.. وكشف غموض جثة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على المستويين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

- "معندناش وقت نضيعه".. أبرز 50 رسالة للسيسي في منتدى الشباب

تختتم فعاليات "منتدى شباب العالم"، اليوم الثلاثاء، في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، والتي عقدت خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري.

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- "قطر وسد النهضة وليبيا".. 35 رسالة لـ"السيسي" خلال لقاء ممثلي الإعلام الأجنبي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بممثلي وسائل الإعلام الأحنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

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- رئيس الوزراء وحرمه في "سوهو سكوير" شرم الشيخ (صور وفيديو)

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزوجته، ووزيرا الثقافة والآثار، منطقة سوهو سكوير في مدينة شرم الشيخ، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة السلام.

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- "لا مثيل لها".. ملكات جمال القارات يتحدثن عن مصر وشرم الشيخ- صور

وجهّت جميلات العالم، رسائل لمتابعيهن بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع قرب نهاية مسابقة ملكة جمال القارات، التي تقام فعالياتها حاليًا في شرم الشيخ.

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- شباب أفارقة: منتدى شباب العالم يخدم الإنسانية.. و"سننقل التجربة لبلادنا"

أبدى عدد من الشباب الأفارقة المشاركون في منتدى شباب العالم، سعادتهم بتنظيم المنتدى ومشاركتهم في هذا المؤتمر الدولي الكبير الذي يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم.

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- "تصريحات قوية وإجابات خطيرة".. أديب مشيدًا بحوار السيسي مع الإعلاميين بمنتدى شباب العالم

عقَّب الإعلامي عمرو أديب على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حواره مع عدد من الإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم.

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- شريف عامر عن محاورته لـ"صوفيا": "الحمد لله على نعمة البشرية"

كشف الإعلامي شريف عامر عن كواليس الحوار الذي أجراه مع الروبوت "صوفيا"، خلال جلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم.

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- بالتفاصيل.. الأوقاف تفتح باب تحسين الأحوال المادية لخطباء المكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد دورات تأهيلية لخطباء المكافأة، لتحسين أحوالهم المادية والعلمية.

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- مصدر بـ"الزراعة": لا خلاف مع فرج عامر.. و"فلوس المديونية هتروح المالية"

كشف مصدر في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدم وجود خلاف شخصي بين الوزارة، والمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة.

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- المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من هو المجلس الرئاسي اللليبي؟"

غرّد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الحساب الرسمي له في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "من هو المجلس الرئاسي اللليبي".

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- "إضافة للقوة الناعمة".. وزير التعليم العالي مشيدًا بمشروع "ادرس في مصر"

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن أن مصر أطلقت مشروعًا جبارًا بعنوان "ادرس في مصر".

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- مصرع سيدة تحت عجلات القطار في المنوفية

لقيت سيدة مصرعها تحت عجلات القطار في محطة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية.

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- نائب رئيس البنك الدولي: أتوقع حل مشكلة الفقراء بمصر في أقل من 10 سنوات

قال الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، إن العالم سيبدأ التعامل بجدية في 2020 مع برامج التنمية المستدامة 2030.

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- جونسون يعلن عن أول اختياراته في تعديل حكومي

أصبح بمقدور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطبيق رؤيته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني، في أعقاب أفضل فوز يحققه حزب المحافظين في الانتخابات منذ رئاسة مارجريت تاتشر قبل 32 عامًا.

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- البحرية المغربية تنتشل سبع جثث وتنقذ 70 مهاجرًا أفريقيًا

أعلنت السلطات المغربية، انتشال سبع جثث وإنقاذ سبعين مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الناظور شمال المغرب في عرض البحر الأبيض المتوسط.

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- مواجهات بين الأمن اللبناني ومجموعات حاولت اقتحام خيم المتظاهرين

فرضت قوات الأمن اللبنانية، سيطرتها على مناطق المواجهات بوسط العاصمة بيروت، بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات تضم المئات الذين كانوا يحاولون اقتحام ساحتي التظاهر المركزيتين (الشهداء ورياض الصلح).

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- المسماري: السيسي يراهن على قدرة الليبيين ووطنيتهم على دحر الإرهاب وفلوله

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك جيدًا حجم المؤامرات والمكائد التي تحاك ضد أمن واستقرار ليبيا من الخارج.

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- فنلندا: سنعيد أطفالنا من سوريا بأسرع ما يمكن

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أن بلادها تسعى لإعادة أطفال الأمهات الفنلنديات اللواتي توجهن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بأسرع ما يمكن.

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- استهداف سيارة قائد الدفاع الوطني في دمشق بعبوة ناسفة

انفجرت سيارة في منطقة الميدان جنوب العاصمة السورية دمشق.

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- اللغز في السيارة.. كشف غموض العثور على جثة سائق بسوهاج

كشفت مباحث سوهاج، اليوم الثلاثاء، غموض العثور على جثة سائق متغيب عن المنزل، في مزرعة غابات الصرف الصحي بناحية قرية الكولة دائرة مركز أخميم.

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