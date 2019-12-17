اللغز في السيارة.. كشف غموض العثور على جثة سائق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

كشفت مباحث سوهاج بإشراف العميد عبدالحميد أبو موسى، اليوم الثلاثاء، غموض العثور على جثة سائق متغيب عن المنزل منذ حوالي 7 أيام، في مزرعة غابات الصرف الصحي بناحية قرية الكولة دائرة مركز أخميم.

وتوصلت تحريات المقدم طارق أبو سديره، رئيس مباحث مركز أخميم والرائد إبراهيم صقر، معاون أول مباحث مركز أخميم، إلى أن وراء ارتكاب 3 متهمين أحدهم من قرية الحواويش البحرية دائرة المركز، وأن السيارة الخاصة بالمجني عليه تم إخفائها بدائرة قسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأن سرقة السيارة الخاصة بالمجني عليه هي الدافع الرئيسي وراء ارتكاب المتهمين للجريمة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من العميد محمد سامي، مأمور مركز أخميم بالعثور على جثة بمزرعة الصرف الصحي دائرة المركز.

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وتبين من التحريات العثور على جثة "محمود. ص" سائق ويقيم قرية الديابات دائرة مركز أخميم، وبمعاينة الجثة تبين إصابتها بجروح قطعية متفرقة بالوجه والرقبة وبها آثار تشويه.

وأكدت التحريات المجني عليه، متغيب عن المنزل، والسيارة نقل ثقيل قيادته منذ حوالي 7 أيام.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.