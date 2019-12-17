شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. سجن شقيقان خططا لزرع قنبلة في طائرة إماراتية والان نبدء بالتفاصيل

قضت السلطات الأسترالية بسجن شقيقين من سيدني لمدة لا تقل عن 30 و27 عاما لتخطيطهما لزرع قنبلة في مطحنة لحوم على متن طائرة تابعة لشركة "الاتحاد" قادمة من أستراليا.

وأدين خالد خياط (52 عاما) ومحمد خياط (34 عاما) في مايو وسبتمبر على التوالي، بالتآمر بارتكاب عمل إرهابي بين يناير ويوليو .2017

وقضت المحكمة بأن الشقيقين خططا لترك مطحنة لحوم محملة بالمتفجرات في حقيبة أخيهم، عامر خياط، دون علمه والذي كان يستقل طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية قادمة من سيدني إلى أبوظبي.

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وفي المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء، حكمت القاضية كريستين آدمسون على خالد خياط بالسجن لمدة 40 عاما ومحمود خياط بالسجن لمدة 36 عاما، ولا يكونا مؤهلان لإخلاء السبيل المشروط، لمدة 30 و 27 عاما على التوالي، وفقًا لحكم المحكمة.

وشمل المخطط شقيق رابع يدعى طارق خياط (47 عاما) كان قد قاتل لصالح تنظيم داعش في سورية، وقد وجّه أشقاءه في سيدني بزرع القنبلة ووفر لهم المتفجرات.

وذكرت السلطات أنه تم إحباط المخطط عندما وجدت السلطات أن الأمتعة زائدة الوزن وعندما قامت بتفتيشها أمرت باستبعاد مطحنة اللحوم.