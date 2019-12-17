وزير عدل السودان يتوجه إلى جوبا للمشاركة في مفاوضات السلام

علمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن وزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري سيصل إلى جوبا للمشاركة في عملية السلام وتقديم رؤية قانونية عن العلمانية والقوانين الدينية.

وأكدت الحركة الشعبية-شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو تمسكها بمواقفها التفاوضية وعدم تقديم أي تنازل في هذه المواقف المبدئية، مشددة على أن موقفها الثابت هو بناء دولة علمانية قابلة للحياة، ومنع سن وفرض قوانين ذات طابع ديني.



وقالت الحركة في بيان، الإثنين، إن وفدها جاء إلى الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة مع حكومة الفترة الانتقالية بجوبا عاصمة جنوب السودان منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مسلحا بإرادة صادقة، ومفعما بالأمل في إحداث اختراق حقيقي يدفع بالعملية السلمية إلى الأمام رغم إدراكنا وعورة الطريق والتحديات الماثلة.

وأضاف البيان: "كنا قد آثرنا عدم اللجوء للإعلام والإدلاء بأي تصريحات إعلامية قد تضر بالعملية السلمية بغية إعطاء الفرصة للوفدين لتحقيق تقدم واختراق حقيقي، إلا أننا فوجئنا بشائعات تروج لها بعض وسائل الإعلام مفادها أن الحركة قد تخلت عن المطالبة بحق تقرير المصير".

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وأشار البيان إلى أن الحركة إذ تدحض الشائعات، تؤكد أنها ثابتة في مواقفها التفاوضية ولم تقدم أي تنازل في المواقف المبدئية، بل تصر على التفاوض في كل القضايا التي تشكل الجذور التاريخية للمشكلة السودانية ومعالجتها دون تأجيل لأي منها، أو ترحيلها إلى ما يسمى المؤتمر الدستوري.

وشدد على أن تحقيق السلام العادل الشامل والمستدام قضية استراتيجية لها استحقاقات معلومة وواجبة السداد، ويجب أن تحتل سلم الأولويات.

وعدّ البيان أن الجولة الحالية من المحادثات لم تسفر حتى اللحظة عن أي تقدم أو نتائج إيجابية تدفع بالمفاوضات إلى الأمام، "فلا نزال على عتبة التفاوض، ولم نحقق أي اختراق يذكر فيما يتعلق بنقاط الخلاف حول إعلان المبادئ، خصوصا علمانية الدولة وحق تقرير المصير".



وقال إن موقف الحركة الشعبية الثابت هو بناء دولة علمانية قابلة للحياة ومنع سن وفرض قوانين ذات طابع ديني، وسيقود الفشل في تحقيق ذلك إلى أن تصبح المطالبة بحق تقرير المصير موقفا مبدئيا.

وكانت الحركة الشعبية-شمال جناح عبدالعزيز آدم الحلو قد طلبت إرجاء اللقاء المباشر مع الحكومة الانتقالية السودانية إلى الجمعة.

وقال مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير للشؤون الأمنية وكبير الوسطاء توت قلواك، لـ"العين الإخبارية"، إن "الحركة الشعبية-شمال طلبت تأجيل اللقاء المباشر بشأن مناقشة الاتفاق الإطاري إلى الغد لمناقشة بعض المسائل الفنية".