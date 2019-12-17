لفت السفير الفرنسي لدى طهران فيليب تيبو، خلال لقائه مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون الدوليّة والقانونيّة والبرلمانيّة، بهروز كمالوندي، حيث تباحثا بشأن آخر أوضاع الاتفاق النووي، إلى "جهود فرنسا باعتبارها عضوًا في الاتحاد الأوروبي وإحدى جهات الاتفاق النووي".
وجدّد تيبو التأكيد على "رغبة وجديّة بلاده وأوروبا بالحفاظ على هذا الاتفاق".
كما بحث الجانبان بمسألة التعاون الثنائي في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، بما فيها الانصهار النووي والأدوية المشعّة، فضلًا عن تنمية وتطوير العلاقات في مجال الأنشطة النوويّة السلميّة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفرنسي بطهران أكد رغبة بلاده وجديتها بالحفاظ على الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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