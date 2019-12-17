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السفير الفرنسي بطهران أكد رغبة بلاده وجديتها بالحفاظ على الاتفاق النووي

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لفت السفير الفرنسي لدى ​طهران​ فيليب تيبو، خلال لقائه مساعد رئيس ​منظمة الطاقة الذرية الايرانية​ للشؤون الدوليّة والقانونيّة والبرلمانيّة، ​بهروز كمالوندي​، حيث تباحثا بشأن آخر أوضاع ​الاتفاق النووي​، إلى "جهود ​فرنسا​ باعتبارها عضوًا في ​الاتحاد الأوروبي​ وإحدى جهات الاتفاق النووي".

وجدّد تيبو التأكيد على "رغبة وجديّة بلاده و​أوروبا​ بالحفاظ على هذا الاتفاق".

كما بحث الجانبان بمسألة التعاون الثنائي في مختلف مجالات العلوم و​التكنولوجيا النووية​، بما فيها الانصهار النووي والأدوية المشعّة، فضلًا عن تنمية وتطوير العلاقات في مجال الأنشطة النوويّة السلميّة.

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