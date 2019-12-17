شرطة دبي اعتقلت زعيم عصابة هولندياً يتصدر قائمة "أكثر المطلوبين" في بلده

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي "إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميًّا والمُدرجة على قوائم "​الإنتربول​"، ويُعدّ من أشد تلك العناصر خطورة لما هو منسوب له من اتهامات دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ"المجرم الأخطر".

وأوضحت في بيان، أنّ "المُتّهم يُدعى رضوان تاغي ويبلغ من العمر 41 عامًا، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، حيث صدرت بحقّه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلًا هويّة شخص آخر، وكان يقيم في إحدى "الفيلات" السكنية في إمارة دبي"، لافتةً إلى أنّ "إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كلّ من ​الشرطة الهولندية​ و"الإنتربول".

من جهته، بيّن القائد العام لشرطة دبي أنّ المشتبه فيه دخل الدولة عبر ​مطار دبي​، مستخدمًا وثائق رسميّة بهويّة غير هويّته، قادمًا من ​هولندا​، وتمكّن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنيّة في دولته، ويقيم في إحدى المناطق السكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط إجرامي، وكان يستعين بمساعدين من جنسيّات مختلفة عدّة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتيّة اليوميّة".

وذكر أنّ "المُتّهم يُعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظرًا لخطورة الجرائم المنسوبة إليه الّتي تتنوّع بين ​جرائم القتل​ والإتجار في المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت"، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا لاسيما لانخراطها في مجال ​تجارة المخدرات​"، مشيرًا إلى أنّ "المتّهم ارتكب جرائم عدّة في ​أوروبا​ و​إفريقيا​، وتمكّن من تفادي ​الأجهزة الأمنية​ نظرًا للجوئه إلى انتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن".