لفت رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ليندسي غراهام، إلى أن "الجيش الأميركي قد يقلص عديد جنوده المنتشرين في أفغانستان من دون أن تتأثر قوته الضاربة"، مؤكداً أن "وضع الولايات المتحدة ثقتها بطالبان للتصدي لـ"القاعدة" وتنظيمات جهادية أخرى سيكون ضرباً من الجنون".
وأشار إلى أنه "إذا قرر الرئيس ترامب في الأسابيع المقبلة خفض عديد قواتنا إلى ما دون 12 ألفا ينتشرون حاليا في أفغانستان، سأؤيد هذا الأمر"، لافتاً إلى أنه "إذا نشرنا 8600 جندي أمريكي بالطريقة الصحيحة ستكون لدينا قوة ضاربة".
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور جمهوري: خفض عديد الجيش الأميركي بأفغانستان لن يؤثر على قوته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.