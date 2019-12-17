سيناتور جمهوري: خفض عديد الجيش الأميركي بأفغانستان لن يؤثر على قوته

لفت رئيس اللجنة القضائية في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ السناتور ​ليندسي غراهام​، إلى أن "​الجيش الأميركي​ قد يقلص عديد جنوده المنتشرين في ​أفغانستان​ من دون أن تتأثر قوته الضاربة"، مؤكداً أن "وضع ​الولايات المتحدة​ ثقتها ب​طالبان​ للتصدي لـ"القاعدة" وتنظيمات جهادية أخرى سيكون ضرباً من الجنون".

وأشار إلى أنه "إذا قرر الرئيس ترامب في الأسابيع المقبلة خفض عديد قواتنا إلى ما دون 12 ألفا ينتشرون حاليا في أفغانستان، سأؤيد هذا الأمر"، لافتاً إلى أنه "إذا نشرنا 8600 جندي أمريكي بالطريقة الصحيحة ستكون لدينا قوة ضاربة".