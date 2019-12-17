رسالة من 700 عالم تحث مجلس النواب على عزل ترامب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن 700 عالم نشروا رسالة مفتوحة، حثوا فيها ​مجلس النواب الأميركي​ على عزل الرئيس ​دونالد ترامب​، مدينين سلوكه الذي يمثل، من وجهة نظرهم، "خطرا واضحا وحاضرا على ​الدستور​".

وجاء في الرسالة التي شارك فيها مؤرخون وخبراء قانون وآخرون والتي نشرها موقع Protect Democracy أن "عرقلة ترامب غير القانونية لمجلس النواب، الذي يسعى على نحو مشروع للحصول على وثائق وإفادات شهود في إطار أداء دوره الرقابي المنصوص عليه دستوريا، تمثل عصيانا صارخا بالنسبة ل​حكومة​ ديمقراطية. وإذا تم التسامح مع محاولاته لتسويغ عرقلة مجلس النواب على أساس أن ​السلطة​ التنفيذية تتمتع بحصانة مطلقة، وهي فكرة خياليا، فسيتحول الرئيس إلى حاكم منتخب فوق القانون"..

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ بعقد جلسات لمحاكمة ترامببعدما بات من شبه المحسوم أن يصادق مجلس النواب على توجيه اتهامين لترامب ليحال إلى المحاكمة في الغرفة العليا من ​الكونغرس​.