النشرة: مؤتمر صحفي لباسيل بعد ظهر الثلاثاء لتحديد موقف التيار من حقّ النواب بايداع رئيس الجمهورية اصواتهم

علمت "الخليج 365" أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيعقد بعد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً يتناول فيه التطورات المتعلقة بالأزمة الحكوميّة وسيحدد موقف التيار من حقّ النواب بايداع رئيس الجمهورية اصواتهم لتدوينها كما يريد في اطار الاستشارات النيابية الملزمة.
كما يتناول باسيل في مؤتمره صلاحية تفسير الدستور المحصورة بالمجلس النيابي دون سواه.
وسيحدد موقف التيار من حقّ النواب بايداع رئيس الجمهورية اصواتهم لتدوينها كما يريد في اطار الاستشارات النيابية الملزمة.
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