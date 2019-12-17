النشرة: مؤتمر صحفي لباسيل بعد ظهر الثلاثاء لتحديد موقف التيار من حقّ النواب بايداع رئيس الجمهورية اصواتهم

علمت "​الخليج 365​" أن رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ سيعقد بعد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً يتناول فيه التطورات المتعلقة ب​الأزمة​ الحكوميّة وسيحدد موقف التيار من حقّ النواب بايداع ​رئيس الجمهورية​ اصواتهم لتدوينها كما يريد في اطار ​الاستشارات النيابية​ الملزمة. ‏

كما يتناول باسيل في ‏مؤتمره صلاحية تفسير ​الدستور​ المحصورة ب​المجلس النيابي​ دون سواه.

وسيحدد موقف التيار من حقّ النواب بايداع رئيس الجمهورية اصواتهم لتدوينها كما يريد في اطار الاستشارات النيابية الملزمة.