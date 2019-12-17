اعلن آل الصيداوي في ​الميناء​ عقب انتشار تسجيل مصور لاحد الشبان من آل الصيداوي القاطن خارج ​لبنان​ تعرض فيه لعدد من المقامات الدينية والسياسية مستخدما عبارات لا نرضى عنها، في بيان بأن هذا التسجيل لا يعني العائلة بأي شكل من الأشكال، وإنهم كانو وسيبقون مع الوحدة الوطنية واحترام الآخرين وتحت سقف القانون و​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​، ويرفضون التعرض لأي كان، وكل ما صدر عن الشاب لا يمثلهم ويدعوه للعودة الى صوابه والاعتذار الفوري ممن تمت الاساءة اليهم، فالعودة الى الصواب فضيلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر آل الصيداوي في الميناء: كنا وسنبقى مع الوحدة الوطنية والتسجيل لا يعني العائلة بأي شكل من الأشكال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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