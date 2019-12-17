عودة التوتر لوسط بيروت والقاء حجارة ومفرقعات نارية وشبان يقلبون سيارة

عاد التوتر الى ​وسط بيروت​ حيث عمل بعض الشبان على القاء الحجارة و​المفرقعات النارية​ بإتجاه ​ساحة الشهداء​، بالمقابل عملت ​القوى الامنية​ على اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق ​المحتجين​.

كما عمل بعض الشبان على قلب سيارة كانت متواجدة في المكان.