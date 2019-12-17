عودة التوتر لوسط بيروت والقاء حجارة ومفرقعات نارية وشبان يقلبون سيارة

عاد التوتر الى وسط بيروت حيث عمل بعض الشبان على القاء الحجارة والمفرقعات النارية بإتجاه ساحة الشهداء، بالمقابل عملت القوى الامنية على اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
كما عمل بعض الشبان على قلب سيارة كانت متواجدة في المكان.
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