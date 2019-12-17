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عودة التوتر لوسط بيروت والقاء حجارة ومفرقعات نارية وشبان يقلبون سيارة

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عاد التوتر الى ​وسط بيروت​ حيث عمل بعض الشبان على القاء الحجارة و​المفرقعات النارية​ بإتجاه ​ساحة الشهداء​، بالمقابل عملت ​القوى الامنية​ على اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق ​المحتجين​.

كما عمل بعض الشبان على قلب سيارة كانت متواجدة في المكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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