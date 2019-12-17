شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامى رمضان: ثورة 30 يونيو أفسحت المجال للشباب للمشاركة فى الحياة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سامى رمضان، إن القناع الذى كانت ترتديه جماعة الإخوان من خلال تجارتها للدين، سقط أمام الشعب المصرى الذى اكتشف حقيقتهم وأنهم عبارة عن عصابة إرهابية تتخذ من الدين ساترا لأغراضهم الخبيثة.

وأضاف رمضان، لـ"الخليج 365"، أن ثورة 30 يونيو كان لها انعكاسات كبيرة على الشعب المصرى، فبعد 30 يونيو عاد الأمن والأمان لمصر، فأصبحت مصر بلدا ينعم بالأمان والأمن وبدأت رحلة الإصلاح الاقتصادى وشهد العالم بتقدم الاقتصاد المصرى.

وتابع عضو مجلس النواب: "شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو توفير الحياة الكريمة للمواطن بتوفير المسكن الذى يليق بهم وفتح آفاق الاستثمار لتوفير فرص العمل والاهتمام بالشباب وإفساح المجال لهم للمشاركة فى الحياة العامة، وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال منتديات الشباب التى تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بجانب تصعيد الشباب لمناصب تنفيذية، وكذلك تطوير وبناء البنية التحتية وكذلك توفير الرعاية الصحية للمواطنين والحرص على حق الإنسان في حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى".

وتابع النائب سامى رمضان: مصر قبل ثورة 30 يونيو 2013 تعرضت للخطر وبعد ثورة 30 يونيو مصر تنطلق فى مصاف الدول المتقدمة الكبرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.