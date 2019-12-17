مقتل عضو بحركة الشباب في غارة أمريكية جنوبي الصومال

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وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/12/17 07:11 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر من حركة الشباب الإرهابية - أرشيفية
أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الثلاثاء، أنها قتلت عضوا في جماعة الشباب الإرهابية، في غارة جوية نفذتها بجنوبي الصومال، الإثنين.
وقالت "أفريكوم" إن الغارة، التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، قتلت إرهابيا بالقرب من دوجوما "350 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو".
وذكر بيان للقيادة: "نحن نقدر حاليا أنه لم يصب أي مدني أو يقتل نتيجة لهذه الغارة الجوية".
وبدوره، قال نائب مدير العمليات في "أفريكوم"، برادفورد جيرينج، إن "القضاء على إرهابيي حركة الشباب يزيد من أمن الشعب الصومالي، لأن هؤلاء الإرهابيين يهاجمون ويبتزون المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي ويزعزعون استقرار الحكومة المنتخبة".
وأضاف أن الجيش الوطني الصومالي وشركاءه أحرزوا تقدما كبيرا في استهداف إرهابيي الشباب من أجل حرمانهم من القدرة على التخطيط لهجمات ضد الشعب الصومالي.
يشار إلى أن حركة الشباب مرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة وتشن هجمات منتظمة داخل الصومال.
والأربعاء الماضي، قُتل 6 أشخاص عندما هاجم مقاتلون من الشباب مدججون بالسلاح قاعدة للجيش "25 كيلومترا شمالي مقديشو".
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