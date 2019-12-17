عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يقصف رتلا عسكريا متجها إلى طرابلس

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفادت وحدة عمليات أجدابيا العسكرية بأن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي قصف رتلا عسكريا متجها من مصراتة إلى طرابلس، مشيرة إلى أنه تم تدميره وحرقه بالكامل.



وأشارت إلى أن سلاح الجو استهدف مواقع وتجمعات للمليشيات كانت تحاول الهجوم على قوات الجيش في منطقة الهضبة جنوب العاصمة.

كما أفادت مصادر ميدانية بمدينة زليتن الليبية (150 كيلومترا شرق طرابلس) بإصابة 5 عناصر مسلحة وتدمير 8 آليات مسلحة بين سيارة ودبابة في قصف لسلاح الجيش الليبي لمليشيا "فرج الكشر" التابعة لحكومة السراج التي كانت تستعد للهجوم على قوات الجيش المتمركزة في المنطقة.

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وأفاد شهود عيان بنقل العناصر المسلحة إلى أحد مستشفيات المدينة بالقرب من منطقة ماجر.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد تمكنت الإثنين من تدمير دبابة للمليشيات الإرهابية وعدة آليات مسلحة في طريق بين منطقتي الأصفاح والنقلية.

وأحرز الجيش الوطني الليبي، الأحد الماضي، تقدمات واسعة في المعارك الدائرة بالمحاور الجنوبية والغربية للعاصمة طرابلس، مكبدا المليشيات خسائر في الأرواح والمعدات، حسب عدة بيانات للجيش.

وأعلن القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، الأسبوع الماضي، بدء الهجوم نحو قلب العاصمة طرابلس، لتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة.