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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ساعر يعلن منافسة نتنياهو على زعامة الليكود الإسرائيلي

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن جدعون ساعر، القيادي في حزب " الليكود" الإسرائيلي، الإثنين، رسميا منافسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على زعامة الحزب اليميني الأكبر في إسرائيل.



ساعر، وهو وزير سابق، أعلن قراره بحضور المئات من أنصاره، في مدينة أور يهودا وسط إسرائيل.

وستجرى الانتخابات التمهيدية لزعامة الحزب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمشاركة الآلاف من منتسبي حزب "الليكود".

وتقدر الكثير من الأوساط السياسية الإسرائيلية بأن إزاحة نتنياهو من المنصب الذي يتولاه منذ العام 2005 ستكون مهمة صعبة جدا.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وإساءة الأمانة والرشوة، ما قد يقوده إلى السجن في حال عدم توفر الحصانة البرلمانية له.

وأخفق نتنياهو مرتين هذا العام في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، وسط تقديرات بأن يخفق مجددا بعد الانتخابات الثالثة التي ستجرى في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وقال ساعر في كلمة لأنصاره، في إشارة إلى نتنياهو: "كل شخص عاقل يدرك بأنه لا توجد فرصة لأن يشكل حكومة".

وأضاف:" القرار بسيط، التصويت لي سيضمن حكم الليكود وتشكيل حكومة جديدة بقيادتنا، إن التصويت لنتنياهو هو تصويت لقائد المعارضة القادم".

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وتابع ساعر : "إذا لم نحدث التغيير فإننا سنكون قريبين من حكومة يقودها اليسار وستعرض أرض إسرائيل للخطر".

لكن استطلاع نشرته الإذاعة الإسرائيلية، يوم الخميس، أشار إلى أن "الليكود" سيحصل على 31 مقعدا في حال قاد نتنياهو "الليكود" ولكنه سيحصل تحت قيادة ساعر على 27 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.

وهتف المؤيدون لساعر "جدعون ملك إسرائيل"، فيما تجمع عدد قليل من مؤيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي خارج التجمع وهم يهتفون "خونة".

وأعلن عدد من قادة "الليكود" بينهم حاييم كاتس ويؤاف كيش وعضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف يهودا غليك دعمهم لساعر.

وقال كيش، وهو مدير الحملة الانتخابية لساعر، إن ساعر هو "الشخص الوحيد القادر على قيادة الليكود إلى الحكم في الانتخابات القادمة".

مواقف متشددة ضد الدولة الفلسطينية

واستبق ساعر الإعلان عن منافسته لنتنياهو بالإفصاح عن مواقفه السياسية، إذ أشار إلى أن حل الدولتين لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين جاء على أساس قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل هو "وهم".

ووجه اللوم إلى الفلسطينيين "لعدم قدرتهم على الموافقة على تسوية على الرغم من العروض الكريمة جدا".

وقال: "إن الحل يجب أن يكون كيانا فلسطينيا يتمتع بالحكم الذاتي ويرتبط بفيدرالية مع الأردن".

وأضاف ساعر في رفضه قيام دولة فلسطينية: “لا يمكن أن تكون هناك دولة أخرى بين نهر الأردن والبحر (الأبيض المتوسط)".