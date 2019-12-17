شكرا لقرائتكم ليبيا.. تدمير رتل عسكري للوفاق متجه لطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أعلن الجيش الليبي، فجر اليوم الثلاثاء، عن تدمير رتل عسكري تابع لقوات الوفاق عندما كان متجهاً من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، للمشاركة في صدّ عملية تحرير طرابلس.
وقالت كتيبة 127 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه تم تدمير هذا الرتل العسكري وحرقه بشكل كامل بعد استهدافه من طرف قوات الجيش.
في الأثناء، تجدّدت الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلّحة فجر اليوم في عدد من المحاور ضواحي العاصمة طرابلس، استعملت فيها المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، حسب ما أظهره مقطع فيديو تداولته الصفحات المقربة من الجيش، حيث قالت مصادر عسكرية ميدانية، إن الجيش يقترب من السيطرة على محور "سيمافرو صلاح الدين" المتاخم لوسط العاصمة بشكل كامل، ويعتبر ذلك أقرب تواجد للجيش من قلب العاصمة.
وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أعلن مساء الاثنين، أنّ الجيش أحرز تقدمات جيدة منذ بدء عملية اقتحام العاصمة طرابلس، وسيطر على مواقع استراتيجية مثل محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
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