شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: أمير قطر يقدم الدعم للجماعات المتطرفة.. و"الجزيرة" توجه سهامها ضد العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، إنه فى الوقت الذى يسعى فيه تميم بن حمد للمصالحة مع الرباعى العربى بعد قطيعة دامت سنوات بسبب سياساته الداعمة للإرهاب، لا تزال قناة الجزيرة توجه سهامها نحو الدول العربية وتقدم كل الدعم للجماعات المتطرفة.

وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد لـ"الخليج 365"، أن الاقتصاد القطرى عانى كثيرا نتيجة سياسات تميم التى أودت بالدوحة إلى عزلة عربية كلفتها مليارات الدولارات، ليس ذلك فحسب، بل إن سياسات تميم بن حمد الداعمة للإرهاب أفقدته أى شعبية وأى تعاطف من قبل القطريين.

وأكد الهضيبى، أن أحد أكبر السجون القطرية التى تعتقل كثيرا من القطريين داخل أسواها، يقع على بعد كيلومترات بسيطة من مقر قناة الجزيرة بالدوحة، إلا أن القناة التى تدعى المهنية لا تحرك ساكنا ولم تنطق ولو بكلمة واحدة ضد المعتقلين بداخل هذه السجون.

وأشار الهضيبى إلى أن قناة الجزيرة كانت ولا تزال تمثل خنجرا فى ظهر الدول العربية، مشيرا إلى أنها تقدم كل الدعم للجماعات المتطرفة والقوى الدينية داخل منطقتنا العربية ،كما أنها لا تزال منبرا للدفاع عن الإيرانيين والأتراك رغم خلافهما الشديد مع الدول العربية المختلفة.