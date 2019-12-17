اقتراح برلمانى لضم قانون "الضريبة على العقارات المبنية" لـ"الإجراءات الضريبية الموحد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، باقتراح بقانون، لضم قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنه 2008، لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقالت البرلمانية، إن رئيس البرلمان أحال في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة بشأن الضريبة الموحد، لكن المشروع استبعد قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنه 2008.
وأضافت عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، أن الضريبة العقارية من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، ويجب أن يتضمن المشروع المقدم من الحكومة كافة أنواع الضرائب وذلك للتسهيل علي المواطنين، وبما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبى.
ولفتت سحر عتمان، إلى أن الضريبة العقارية تقوم بحصر جميع الأنشطة فى سجلاتها مما يؤدى إلى تعظيم موارد الدولة عن طريق ربط جميع أنواع الضرائب ببعضها البعض.
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