حلويات وصناعات بلح في مدرسة لتأهيل الطالبات لسوق العمل بالوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

نجحت مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، في تنفيذ مشروعات ذات طابع تجاري واقتصادي وتعليمي وتأهيلي في إنتاج وتصنيع أغذية وبيعها بأسعار أقل من السوق، لتحقيق عائد مادي للمدرسة للإنفاق على العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وحوافز للطالبات والمعلمين.

تقول ناهد محمد إبراهيم، كبير معلمين ورئيس قسم الصناعات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد لـ"الخليج 365"، إن القسم بدأ الفترة الحالية تنفيذ وإنتاج عدة منتجات تحتاجها السوق المحلية بالمحافظة، أبرزها الفطير المشلتت والمخبوزات مثل "الفايش البلدي" بخميرة اللبن، والمنين المحشو بالعجوة المحلية، والرقاق والعيش البلدي المحلي والمعروف باسم "العيش الشمسي" إضافة إلى تصنيع المخللات من الزيتون الأسود والأخضر المحلي، ويجري بيعها بمنفذ المدرسة بميدان البساتين بمدينة الخارجة.

أكدت ناهد، أن القسم وفر وجبات للطلبة بأسعار مخفضة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من المعلمين والطلبة بالمدرسة، في ظل جودتها العالية وضمان نظافتها لتصنيعها تحت إشراف المعلمين والمعلمات بقسم الصناعات بالمدرسة، وخلال فترة التدريب العملي لطلبات المدرسة يجري التركيز في تدريب الطالبات على صناعة كل هذه المخبوزات من خلال المهارات الآمنة بهدف تأهيل الطالبة لسوق العمل.

وتوضح، أن القسم يبدأ مشروعه الفترة الحالية من خلال عمل سلفة مالية من المدرسة، لتوفير خامات تصنيع المخبوزات والمنتجات الغذائية المتنوعة، ويجري اعتمادها من مدير إدارة المدرسة، ونجح القسم في تحقيق أرباح كبيرة وصلت إلى 35 ألف جنيه صافي للقسم، ومتوقع تحقيق الرقم نفسه أو ما يزيد قليلا هذا العام، ويجري صرف الربح كأجور وحوافز للطلبة والمعلمين وللإنفاق علي العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بالمدرسة.

وتؤكد ناهد، أن القسم نجح ووصل الي مرحلة متقدمة في العمل التجاري والاقتصادي، حيث نجح في التعاقد مع أكبر محل حلويات في مدينة الخارجة، لتوريد مخبوزات ومعجنات له، ليس بمقابل مادي فقط بل جري الاتفاق علي تولي المحل تدريب الطالبات علي صناعة الجاتوهات والحلويات الغربية وجميع الصناعات الغذائية التي يدرسها الطالب وموجودة بالمنهج الدراسي وبالكتاب المدرسي خلال مدة الدراسة بالمدرسة كتدريب عملي له وكفرصة عمل له، بأجر مادي.

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وتابعت، إن القسم بالمدرسة وقع بروتوكول تعاون مع مجمع التمور التابع للمحافظة بمدينة الخارجة، يهدف إلى تدريب الطلبة بالقسم، وتعبئة وتجهيز عبوات بالتمور عن طريق طالبات القسم، وعند تخرج الطالبات تكن مؤهلات للعمل بالمجمع أو مصانع تعبئة وتغليف التمور المنتشرة في المحافظة.

من ناحيتها، تؤكد الطالبة سما سمير محمد، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الخارجة الزراعية، أنها تعلمت وتدربت بقسم الصناعات بالمدرسة، على تجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية المختلفة وتعبئة وتغليف التمور والمعجنات، كما تدربت في عدة مواقع عمل تعاقدت مع المدرسة: "ما يؤهلني لسوق العمل عندما أتخرج العام المقبل، وإذا لم استطع إيجاد فرصة عمل يمكنني تنفيذ مشروع الفطير في منزلي وبيع منتجاتي عبر التسويق الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، والتي نجحت في توفير فرص عمل عديدة لفتيات كثيرة من أبناء الوادي الجديد".

ويقول أكرم حمدالله محمد، مدير إدارة مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بالوادي الجديد، إن المدرسة بها 9 أقسام دراسية من أنجح الأقسام بها هو قسم الصناعات، والذي ينفذ هذه المنتجات من خلال مشروع رأس المال وحقق أرباحًا كبيرة للمدرسة، وتؤهل طالبات القسم للعمل عقب التخرج مباشرة، كما أن نجاح القسم يتمثل في إنتاج وتصنيع أغذية وبيعها بأسعار أقل من السوق الخارجي خاصة الفطائر والوجبات الغذائية التي يحرص الطالب على شرائها من المدرسة لأنها مضمونة إضافة إلى تحقيق عائد مادي للمدرسة للإنفاق على العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وحوافز للطالبات والمعلمين.

ويقول وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، لـ"الخليج 365"، إن المديرية تدعم كافة أنشطة المدرسة الخارجة الثانوية الزراعية في مجالات التدريب وتنفيذ مشروعات اقتصادية تعود بالنفع علي الأنشطة الطلابية وتؤهل الطالب لسوق العمل عقب تخرجه مباشرة، كما أن العائد من هذه المشروعات يسخر لخدمة العملية التعليمية بالمدرسة.

أكد مرغني، توقيع برتوكول تعاون مع مجمع صناعات التمور التابع لديوان عام المحافظة، لتدريب طلبة المدرسة وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى إقامة شراكة مع القطاع الخاص، لنفس الغرض وتدريب وتأهيل طلبة المدرسة لسوق العمل، كما أن المدرسة بصدد تنفيذ "بالطو" عليه اسم المدرسة لطلبة خلال تواجدهن بمعامل تصنيع الأغذية يكون علامة مميزة لطلبة القسم، بالتعاون مع مدرسة الخارجة الفنية الثانوية.