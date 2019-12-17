سائقو شرم الشيخ: "بنكسب أيام منتدى الشباب قد شهرين شغل" صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أحدث منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، حالة من الرواج السياحي، والتجاري في المدينة، خاصة أنه يتزامن مع بدء الموسم السياحي الشتوي.

"الخليج 365" قابل عددًا من السائقين العاملين في المدينة، والناقلين للمشاركين في المنتدى المنعقد حاليًا برئاسة الرئيسي عبدالفتاح السيسي.

"مصطفى عبدالقادر"، سائق ميكروباص من محافظة الدقهلية، يعمل في شرم الشيخ منذ أكثر من 20 عامًا، يقول لـ"الخليج 365" إنه سعيد بعقد تلك المؤتمرات في المدينة، كونها تسبب رواجًا كبيرًا في حركة النقل والسياحة، موضحًا أن ما يتحصل عليه من مكاسب مالية خلال أيام منتدى الشباب، يساوي ما يتحصل عليه في شهر عمل.

ويضيف الرجل الخمسيني: "ببقى مبسوط لما يركب معايا حد من ضيوف المنتدى، وبوصله المكان اللي هو عايزه، وأنا مبسوط ببلدنا، واللي ميشوفش الخير اللي إحنا فيه يبقى معندوش نظر".

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وتابع مصطفى: "منقدرش ننكر إن السياحة بتستفيد من المؤتمرات، ومن منتدى الشباب، لأن كل واحد بييجي يشوف حلاوة شرم بيرجع يحكي للناس في بلده، وبيرجعوا تاني سياح، وكل السواقين بيكونوا عارفين إن الشغل هيزيد، وأنا ببقى حريص على نقل صورة حلوة عن بلدي".

أما "أبو عدي" سائق ميكروباص، قال إنه بمجرد علمه بانطلاق المنتدى، قرر انتظارهم ترحيبًا بهم، قائلًا: "أيام المؤتمر كلها زي العسل، وشغله فل، ورزقنا فيه واسع، وبنستنى أيامه من السنة للسنة".

ومن ناحية أخرى، حرص عدد كبير من سائقي "التاكسي" على وضع ملصق، يوضح الأجرة أمام الركاب، فيمكن للزائر أن يتجول في كل أرجاء المدينة، مقابل أقل من 100 جنيه.

"محمود سليم" سائق تاكسي، من محافظة الشرقية، قال إن العمل أيام المؤتمرات ينتعش بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التشديدات الأمنية في شوارع شرم الشيخ، لا تكون عبئًا على العاملين، وخاصة السائقين، لأن الجميع متفهم الوضع: "النظام مسئولية مشتركة".

وعقد منتدى شرم الشيخ، في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، وناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.​