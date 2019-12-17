فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، فصل التيار الكهربائي، عن 8 قرى بدائرة المركز، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وحددت الوحدة المحلية المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء، وهي: "بني سند - عزبة عمران - عزبة جودة - الحواتكه شرق - سكره - أبو سفين - عملية مياه جحدم- العزية"، من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، لإجراء إصلاحات في شبكة الكهرباء.

وأخطرت رئاسة مركز ومدينة منفلوط، المستشفيات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة تموين منفلوط لتعديل مواعيد عمل المخابز خلال فترة الانقطاع، على أن تعود الكهرباء لعملها بشكل طبيعي يوم الجمعة المقبل.​