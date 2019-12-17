الخميس.. أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى 45 عامًا على رحيل فريد الأطرش

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

تحيي دار الأوبرا المصرية في الإسكندرية ذكرى مرور 45 عامًا على وفاة الموسيقار فريد الأطرش، الخميس المقبل، على مسرح سيد درويش، خلال حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أعمال الفنان الراحل في الغناء والألحان، يقدمها نجوم الفرقة في فاصلين موسيقيين، من أداء "ياسر سعيد، أيمن مصطفى، إسلام الرملي، شمس إبراهيم، هبة إسماعيل، و محمد متولي" بمصاحبة أوركسترا الأوبرا.

ولد الموسيقار فريد الأطرش، في 19 أكتوبر 1910 لإحدى العائلات العريقة بجنوب سوريا، انتقل إلى مصر في طفولته، وظهرت موهبته في سن مبكرة وانضم في بدايته إلى فرقة المطرب إبراهيم حمودة للعزف على العود، بجانب بعض الفقرات الفنية بالإذاعة، وقدم خلال مسيرته الفنية 31 فيلمًا وعشرات الأغنيات والألحان.

ورحل فريد الأطرش عن عالمنا في 26 ديسمبر 1974 عن عمر ناهز 64 عامًا، تاركًا بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي.​