سينما قصر ثقافة دسوق تعرض فيلم "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

أعلن محمد محي، مدير قصر ثقافة دسوق في كفرالشيخ، عرض فيلم "الممر" في قصر الثقافة، يوم الخميس المقبل، ضمن نشاط إدارة نادي السينما بالقصر.

وقال مدير قصر ثقافة دسوق لـ"الخليج 365"، إن عرض الفيلم يأتي وفق إشارة تلقتها إدارة قصر الثقافة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة، لعرض الفيلم في قصر الثقافة في إطار توعية الهيئة للشباب والمواطنين.

وفي السياق قال أسامة بديوي، مشرف إدارة نادي السينما بقصر ثقافة دسوق، إن دخول العرض سيكون مجانًا لجميع الأعمار السنية.