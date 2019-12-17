شباب أفارقة: منتدى شباب العالم يخدم الإنسانية.. و"سننقل التجربة لبلادنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أبدى عدد من الشباب الأفارقة المشاركون في منتدى شباب العالم، سعادتهم بتنظيم المنتدى ومشاركتهم في هذا المؤتمر الدولي الكبير الذي يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم، مؤكدين رغبتهم في المشاركة بشكل سنوي في المنتدى، فيما استعرض كل منهم تجربته.

وقال جيفن ستيف، أحد الشباب المشاركين من دولة تنزانيا، لـ"الخليج 365"، إنه حرص على التقديم عبر موقع منتدى شباب العالم للمشركة في المنتدى، والتعرف على أصدقاء من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أنها فرصة عظيمة للاستفادة القصوى من مختلف المجالات التي تخدم الإنسانية.

وأكد جيفن حرصه على حضور جلسة التعليم وجلسة آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكدًا أنه موضوع في غاية الأهمية لأن أفريقيا هي مستقبل العالم، نظرًا لغناها بالموارد الاقتصادية سواء طبيعية متعلقة بالزراعة والمناخ والأمطار، أو صناعية.

وأكدت سيفا ستياه، فتاة إثيوبية، إن سبب نجاح المنتدى هو تنوع الموضوعات خلال الجلسات، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على المشاركة في جلسة المناخ، خاصة أن العالم يواجه ظاهرة التغيرات المناخية.

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وتابعت: "المنتدى رائع للغاية والجلسات تتناول موضوعات مختلفة وقابلت شخصيات عدة من دول مختلفة ومشاركتى هي الأولى لكنني أتيت إلى مصر 3 مرات قبل هذا المنتدى".

وقال جاكوب إيتاه من الكاميرون، إن تلك هي زيارته الأولى إلى مصر، معبرًا عن سعادته الكبرى للمشاركة في هذا المنتدى، لافتًا إلى أن جلسة الافتتاح عرضت قصصًا لعدد من الأشخاص الملهمين حول العالم، وأشار إلى أنه سينقل تجربة مشاركته في المنتدى إلى طلابه فور عودته إلى الكاميرون.

أما براين كتينجي من دولة بنين، ويعمل في مجال الإعلام، قال إنه سينقل تجربته فور عودته لبلاده عن هذا المنتدى، مشيرًا إلى أن مصر تربطها علاقات أخوة ببلاده ومصر تعطي أهمية خاصة للقارة الأفريقية.

فيما عبرت إليانس من رواندا، عن سعادتها بالمشاركة في منتدى شباب العالم، بمشروعها "أفيشاتس" وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف المحمولة يسهل الوصول إلى الأطباء والتعامل معهم إلكترونيًا.

وأوضحت إليانس أن التطبيق ساعد العديد من المرضى في مناطق بعيدة، للوصول إلى الأطباء.​