منصور: المجيء من الشمال ليل امس بالباصات ليس بريئا ومرتبط بأمن البلد

أكد الوزير السابق ​عدنان منصور​ أن "ما يثير الخوف ان هناك طابور خامس يتحرك تلقائيا بهذا الشكل كما حصل بالأمس"، مشيراً الى ان "هناك عناصر مندسة مشبوهة تدخل بين ​المتظاهرين​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح منصور أن "اليوم هناك ​قوى الامن​ و​أمن الدولة​ و​مخابرات الجيش​ و​شعبة المعلومات​، وبهذا الحراك عشرات الفوضويين، فكيف لا يلقون القبض على 20 او 30 شخصا من هؤلاء وأسألهم ما خطتكم وممن تأتمرون، عندها اكشف النقاب عما يحاك".

واعتبر أن "هناك شيء مبهم، فمنذ 40 يوما وانا أتواصل مع جهات اوروبية، وبالامس كنت قلقا جدا، ف​أوروبا​ ضد إعادة ​النازحين​ الى ​سوريا​، وجهة أخرى تريد عودتهم من تلقاء نفسهم، اضافة الى ان "الأوروبيين يرفوضن عودة عناصر داعش حملة الجنسيات الاوروبية، كما أن هناك آلاف المسلحين في إدلب".

وأشار منصور الى أنه "يدور ​النقاش​ أننا لن نرجع الارهابيين الدواعش الى أوروبا لأن ​لبنان​ معرض ل​انفجار​ داخلي، فمن يموت منهم يموت ومن يبقى منهم فليبقى".

وأكد أن "ما حصل بالامس لو استعمل سلاح وذهب ​ضحايا​ ماذا سيكون المشهد اليوم"، مشيراً الى أن "ما ترتب ليس تلقائيا والمجيء من ​الشمال​ بالباصات ليس بريئا، هذا شيء أمني مرتبط بأمن البلد".