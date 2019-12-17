تم احراق ​سيارة​ في ​ساحة الشهداء​ حاولت دهس عددا من الشبان في المنطقة، بعد ان تم قلبها. ولا تزال ​القوى الامنية​ تطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق ​المحتجين​ على الفيديو المسيء.

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