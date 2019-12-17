انسحاب عدد كبير من الشبان من محيط جسر الرينغ وتراجع حدة الاشتباكات

انسحب عدد كبير من الشبان من محيط ​جسر الرينغ​ وسط تراجع حدة الاشتباكات، وقيادات حزب الله وحركة أمل وامام مسجد الخندق الغميق الشيخ محمد عياد يواصلون نداءاتهم ومساعيهم لسحب من تبقى.

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