عودة الهدوء الى وسط بيروت بعد تدخل عدد من الفعاليات الاهلية والحزبية

عاد الهدوء الى ​وسط بيروت​ بعد تدخل عدد من الفعاليات الاهلية والحزبية وامام مسجد ​الخندق الغميق​، وسط انتشار امني كثيف. وقد اعتذر عدد من الشبان من ​القوى الامنية​ بعد الاشكالات التي حصلت وسقوط عدد من الجرحى.

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