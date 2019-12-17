اعتقال أميركي حاول السفر لسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش

اعلنت السلطات الأميركية إن رجلاً من ولاية كونيتيكت قد اُتهم بمحاولة السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش".
وأفادت وزارة العدل أن احمد خليل شلبي (22 عاما) من منطقة ويست هيفن، اعترف أنه وفر حوالي ألف دولار لترتيب رحلة إلى الأردن ومن ثم سوريا للانضمام إلى الجماعة، وأكدت الوزارة أنه تم اتهام شلبي محاولة تقديم الدعم المادي.
وزعمت السلطات الفيدرالية أن المتهم أدلى بتعليقات عبر الانترنت وبشكل شخصي تنم عن رغبته بالقتل لصالح تنظيم "داعش" كما أعرب عن كراهيته للولايات المتحدة.
وقال المتهم في مناسبات منفصلة أمام مُخبر سري إنه يأمل أن يتم حرق هذا البلد (الولايات المتحدة) بنفس الطريقة التي يتم فيها حرق الدول الإسلامية.
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