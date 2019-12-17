ترامب: سأشعر بخيبة أمل إن قامت كوريا الشمالية بتصاميم نووية جديدة

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "سيشعر بخيبة أمل في حال تبين أن ​كوريا الشمالية​ تقوم بأعمال تصميم جديدة في المجال النووي".

وأوضح ترامب في تصريح له "انني سأشعر بخيبة أمل إذا كانوا يعملون على شيء ما. وإن كان الأمر كذلك، فإننا سنتعامل مع الوضع".

ولفت الى أن "​الولايات المتحدة​ تتابع أنشطة كوريا الشمالية عن كثب".

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