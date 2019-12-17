شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر إماراتى: الإخوان ولائهم للشيطان وليس للوطن.. ومطلوب تعرية فكرهم الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا على محمد الشرفاء المفكر الإماراتي، جميع القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، بأن يقوموا بكشف حقيقة التنظيم ومؤامرته ضد الشعوب العربية وخاصة الشعب المصري.

وقال "الشرفاء" فى تصريحات خاصة: "مطلوب الاستفادة من منتسبي الإخوان الذين خرجوا من عباءة التنظيم ليبينوا للناس حجم المؤامرة والتزييف للإسلام وتوظيفه في خدمة أغراضهم السلطوية والارهابية وانسلاخهم عن الولاء للوطن ليحل محله الولاء للشيطان ضاربين بكل قيم الإسلام وأهدافه النبيلة فى مصلحة المجتمعات".

وأشار إلى أن الشعب المصري تكبد الكثير بسبب تنظيم الإخوان الإرهابى، قائلا: "علاوة على تكبد الشعب المصري من تخلف وأخطار الوجود وتهديد الاستقرار من الإخوان الذين تعاونوا مع الإنجليز في ثورة 23 يوليو حينما فشل الإنجليز مع الملك فاروق بتوقيع وثيقة التنازل عن العرش ومنذ الثورة تراجع الاقتصاد المصرى إلى درجة الإفلاس حين تمت رشوة الشعب".

وتابع: "ثم تكررت المأساة فى 2011 للسطو على السلطة ليتفردوا فى حكم الشعب المصرى بالتعاون مع أمريكا"، مضيفًا: "تؤكد الوقائع والأحداث الدور العميل وشاءت الأقدار أن يفشل مسعاهم وتواروا فى الظلام لهدم الدولة المصرية بالإشاعات والإرهاب والمطلوب تعرية الفكر الإخوانى".