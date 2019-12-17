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المسمارى: الجيش الليبى سيدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
قال اللواء أحمد المسمارى الناطق باسم القائد العام للجيش الليبى، إن الجيش الوطنى الليبى سيدمر أى سفينة أو طائرة شحن تركية ستدخل أراضينا.
وأشار خلال مؤتمر صحفى، أن الاتفاقية بين السراج وأردوغان غير شرعية، مضيفاً أن مستقبل ليبيا فى عنق القوات المسلحة الليبية، وأمن ليبيا واستقرار ليبيا والمنطقة من أهم مهام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
وتابع: "أقول للذين يهتفون الآن لتركيا كانوا أجدادكم فى السابق يهتفون للعثمانيين وهتفوا للإيطاليين ولكن ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، ونحن اليوم نفخر ونعتز بمواقف أجدادنا فى مقاومة الاستعمار".
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